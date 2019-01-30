Kaman ilçesinde kedi kurtarama seferberliği

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman İlçesinde itfaiye ekipleri, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaman İlçesi 25 Aralık Caddesi üzerinde vatandaşların çatıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ilçe itfaiye ekipleri harekete geçti. Uzun süre çatıdan kedinin inmesi beklendi. İtfaiyenin kedinin sesini duyması ile harekete geçti. Apartmanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyenin aldığı kedi çatıdan kurtarıldıktan sonra kaçtı.