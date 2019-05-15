Kaman ilçesinde, Ramazan etkinlikleri iptal edildi

Kırşehir'in Kaman İlçesinde Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konser, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin şehit olması dolayısıyla iptal edildi.

Kaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin şehit olması nedeniyle konserin iptal edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Necati Çolak, konser programının iptal edildiğini duyurarak vatan hainleri ile mücadele kapsamında şehadet şerbeti içen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Ramazan etkinlikleri nedeniyle düzenleyecekleri konseri iptal ettiklerini duyuran Başkan Çolak, “ Askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzdü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hain terör örgütleri ile mücadelede vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ay yıldızlı al bayrağımızı korumaya çalışan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi.