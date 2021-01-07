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Kaman ilçesinde tabanca vurulan genç yaşamını yitirdi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, geçtiğimiz ay meydana gelen kavgada, vurulan genç yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, geçtiğimiz ay meydana gelen kavgada, vurulan genç yaşamını yitirdi.


Olay, 21.12.2020 tarihinde gece saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesi savcılı durağı mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre arkadaşlar arasında çıkan tartışma büyümüş tartışmanın büyümesi ile G.G.'nin yanında bulundurduğu silah ile M.Ş.'ye ateş ederek yaralamıştı.


Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde ön müdahalesi yapıldıktan sonra Ankara Gülhane Hastanesi'ne sevk edilen M.Ş., yaşam savaşını kaybetti. Öte yandan M.Ş.'yi yaralayan şüpheli G.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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