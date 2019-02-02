Kaman Kaymakamı Murat Girgin: “Seçimlerin, demokrasi şöleni şeklinde olmasını temenni ediyorum”

Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Murat Girgin, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde olmasını temenni ettiğini söyledi.

Kaymakam Girgin; seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken kurallara ilişkin siyasi partilerin adaylarına bilgilendirme yaptı. Kaymakamlıkça güvenlik tedbirlerinin kolluk kuvvetler tarafından alınacağını belirtti.

Siyasi parti başkan ve Belediye Başkan adayları, halkın huzur ve rahatını bozmamak adına araçlarla sokaklarda hoparlörle müzikli propaganda yapılmamasını, sadece bir yerde seçim bürosu açılması ve parti başkanlıkları ile seçim bürolarında çevre ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde süsleme yapılmasında hemfikir oldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Girgin, “Seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilçe seçim koordinasyon merkezi kurularak bütün tedbirler alınmaktadır ve tüm kamu görevlilerimizin üzerine düşen görevi koordineli bir şekilde yerine getirecektir. 31 Mart seçimlerinin hüzne, acıya, kavgaya mahal vermeksizin, rekabet sınırlarında centilmenlik anlayışıyla demokrasi şöleni şeklinde bir seçim yarışı olmasını temenni ediyorum" dedi