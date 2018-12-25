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Kaman'da eğitime kar engeli

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitime bir günlüğüne ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba) günü ilçemizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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