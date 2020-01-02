İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman Belediyesi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı.


Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışacak. Kaman ilçesini etkisi altına kar yağışı için Kaman Belediyesi'nin hazır olduğunu ifade eden Kaman Belediye Garaj Amiri Yıldırım Şimşir, buzlanmaya karşı gerekli malzeme stokunun da hazır olduğunu söyledi. Şimşir, "Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi, kışı rahat ve konforlu geçirmesi için özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ekiplerimiz kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için hazır beklemekte” dedi.


Şimşir ayrıca, kış hazırlıkları kapsamında 2 greyder 3 kepçe 3 kamyon 8 personelle olası bir kar yağışına karşı hazır beklediklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.