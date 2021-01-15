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Kamu-Sen Kırşehir temsilciliği, ek zam talepli mektup eylemi yaptı

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir temsilciliği ek zam talepli mektup eylemi yaptı.


Memur zamlarının açıklanmasının ardından ülke gerçekleri ile zamların örtüşmediği gerekçesi ile seslerini duyuran bir gurup sendika üyesi, Kırşehir'de mektuplu eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.


Türkiye Kamu-Sen Kırşehir temsilcisi Bilal Türk, yapılan eylemin ardından yaptığı açıklamada, "Memur maaşları enflasyonun altında kalarak sürekli eriyor. 2021 yıluı için enflasyon hedefine ulaşılsa bile maaşların yüzde 3.5 oranında eriyeceği kesindir"dedi.



Yetkili birimlerin memuru enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini belirten Türk, açıklamanın ardından zam taleplerini beyan eden mektupları Cumhurbaşkanlığına posta yolu ile gönderdi.

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