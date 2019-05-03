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Kanser rahatsızlıklarına tiyatro oyunu ile dikkat çektiler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kansere karşı mücadelenin farkına varılması için ‘Kayıp’ adlı tiyatro etkinliği düzenlendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kansere karşı mücadelenin farkına varılması için ‘Kayıp' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi.



Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen tiyatro etkinliğine Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, Kamu Hastaneleri Başkan Yrd. Cuma Köysüren, sağlık personelleri katıldı.



Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru ve personeli Selda Çelebi'nin de rol aldığı Yavuz Tekin ve ekibinin hazırlayıp sunduğu tiyatro gösterisinde Kanser taramasını erken yaptırmayan bir kadının hayatını kaybetmesi canlandırıldı.




Tiyatro gösterisi sonrası kanseri hep uzmanlardan dinledik birde çocuklarımıza soralım düşüncesiyle Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde ‘'Hünerli eller kanseri anlatır'' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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