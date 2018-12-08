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Karayolları kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı

Karayolları Kırşehir 61.

Şube Şefliği, muhtemel olumsuzluklara karşı kış mevsimi hazırlıklarını tamamladığını duyurdu


Karayolları 61. Şube Şefliğinde incelemede bulunan Vali İbrahim Akın, Karayolları teşkilatının kış mevsimine hazırlıklı olduğunu söyledi.



Kış mevsiminin kazasız ve sıkıntısız atlatılması için alınan tedbirleri yerinde gören Vali Akın, vatandaşların yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için Karayollarınca önlemlerin en üst seviyede alındığını belirtti.



Kış mevsimi süresince vatandaşların ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirleri ilgili kurumlarca yakından takip ettiklerini ifade eden Vali Akın, “Herkesin bildiği gibi kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Soğuk ve sert geçeceğini düşündüğümüz kış şartları için Karayolları Kırşehir Şefliği gereken tedbirleri almış durumda. Bugün de, çetin geçecek olan kış aylarının kazasız, belasız geçmesi için kurban kestik. Her zaman olduğu gibi bu kış da Karayollarımızın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalarda titiz davranacaklarına inanıyorum." dedi.



Karayolları Şube Şefi Erkan Kılıç'ın Kırşehir genelinde karayollarında yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından kış mevsiminin sorunsuz atlatılması için dualar eşliğinde kurban kesildi.

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