İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra geçirdiği kaza da yaşamını yitirdi

Kırşehir’de, kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza geçiren Ramazan Esen, yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de, kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza geçiren Ramazan Esen, yaşamını yitirdi.


Sabaha karşı meydana gelen kaza da, Ramazan Esen yönetiminde ki 40 BD 010 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Akpınar ilçesi Sofrazlı mevkinde tıra arkadan çarptı. Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.