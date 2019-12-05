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Karla Mücadele için İl Özel İdaresi hazırlıklarını tamamladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’i dün öğle saatlerinden itibaren etkisi altına soğuk havanın yer yer kar yağışına dönüşmesinin ardından İl Özel İdare ekipleri, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'i dün öğle saatlerinden itibaren etkisi altına soğuk havanın yer yer kar yağışına dönüşmesinin ardından İl Özel İdare ekipleri, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.


İl Özel İdare kaynaklarından alınan bilgiye göre merkez ilçede; 2 greyder, 7 kepçe, 1 kamyon (kar bıçaklı), 2 şoför, 1 yağcı hazır bekletiliyor.


Akçakent ilçesinde; 2 greyder, 1 şoför 1 yağcı Akpınar ilçesinde; 1 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 1 yağcı, 1 şoför Boztepe ilçesinde; 1 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 1 şoför 1 yağcı Çiçekdağı ilçesinde ; 1 greyder, 1 kepçe, 1 yağcı, 1 şoför Kaman ilçesinde; 1 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 1 şoför 1 yağcı Mucur ilçesinde ise 1 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon 1 şoför görevlendirildi.


İlçelere bağlı köy yollarının kapanmaması için ise geç saatlere kadar çalışmaların yapıldığı il genelinde olumsuzluk bulunmuyor.

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