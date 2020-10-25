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Karova Barajında şüpheli ölüm

Kırşehir’in Akpınar ilçesi sınırlarında yer alan Karova Barajında jandarma bir erkek cesedi buldu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesi sınırlarında yer alan Karova Barajında jandarma bir erkek cesedi buldu.


Alınan bilgiye göre B.Y., balık tutmak için arkadaşları ile birlikte Karova Barajına gitti. Barajda sabahladıkları öğrenilen arkadaşlar sabah uyandıklarında B.Y., 'nin yanlarında olmadıklarını belirledi. Durumu Jandarma Komutanlığına bildiren arkadaşları bir süre sonra B.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma ekipleri yaptıkları kıyı aramaları sonrasında B.Y.,'nin cansız bedenine ulaştı. Bölgede yaşanan olayla ilgili Jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

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