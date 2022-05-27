Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı

Basın toplantısı düzenleyen Ünlü; “Kırşehirimize hizmet yolunda bir adım daha atarak Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak istiyorum. Kırşehir'de Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı'nı 3 dönemdir layıkıyla sürdürmekteyim. Kırşehirimize daha iyi hizmetler getirebilmek için ben ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu göreve talibiz” dedi. Borsada başkan seçildiği taktirde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri de anlatan başkan adayı Hasan Ünlü; "Borsa üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kapalı hayvan pazarı yeri projesi, zahireci üyelerimiz için daha modern depolar ve ofisler, kapalı hayvan pazarı üzerine yapılacak olan güneş enerji santrali, hayvancılık ve tarım merkezi olan Kırşehirimiz için hayvan hastanesi ve tarım analiz laboratuvarı, hayvan pazarımızı ziyaret edecek olan esnaflarımıza rahatlıkla konaklayabilecekleri otel projemiz, ayrıca hayvancılıkla uğraşan üyelerimiz için yem fabrikası projemiz bulunmaktadır" diye konuştu.