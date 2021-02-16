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Kaybolan kedisini bulana 500 lira ödül verecek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, kedisi kaybolan kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kedisini bulana 500 lira ödül vereceğini duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, kedisi kaybolan kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kedisini bulana 500 lira ödül vereceğini duyurdu.


Terme Caddesinde kadın kuaförü işleten Ayşe Çalışkan, apartmanda beslediği kedisinden 3 gündür haber alamayınca Ahi Polis Merkezine giderek kedisi için kayıp başvurusunda bulundu. Kedisinin özel eğitimli olduğunu vurgulayan Çalışkan, “3 gün önce kedim kayboldu. Emniyet birimlerine giderek kayıp başvurusunda bulundum. Kedimi bulup getirene 500 lira ödül vereceğim. Duyarlı davranan herkese teşekkür ederim” dedi.


10 yıldır kendisinde olan gri renkteki İran kedisi için Ayşe Çalışkan sosyal medya hesaplarından da fotoğraf paylaşarak destek arıyor.

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