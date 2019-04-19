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Kaygan zeminde kaza: 4 yaralı

Kırşehir’de yağmurun etkisiyle kaygan zeminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de yağmurun etkisiyle kaygan zeminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kırşehir-Kırıkkale yolunda meydana gelen kazada M.Ö. idaresindeki 16 PD 348 plakalı otomobil sürücüsü, yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarparak duran otomobili görüp durmak isteyen G.I. yönetimindeki 33 NJ 004 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı. Kazada, M.Ö., G.I., H.K. ve A.İ., yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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