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Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

Kırşehir’de yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'de yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Kocaeli'nden Kayseri'ye sıvı sünger ham maddesi taşıyan M.D. (45) idaresindeki 41 R 0968 plakalı tır, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi. Kaza nedeniyle Kırşehir - Kayseri istikametine trafik akışı bir süre durdu. Polis ekipleri ve vinç yardımıyla kara yolundan tırın kaldırılmasıyla, yol tekrar ulaşıma açıldı. Sürücü M.D. ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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