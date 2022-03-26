Kayıp gençler olayında flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) dün saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

Öte yandan akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Bölgedeki arama çalışmaları sürerken olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.