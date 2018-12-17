Kaymakam Girgin, emektar kadınlar sergisini gezdi

Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Tellerle Çivilerin Dansı' filografi kursunu gezdi.

Kaman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta; tel ve çivilerin büyüleyici dansı olarak da bilinen ve zorluğu nedeniyle unutulmaya yüz tutan Filografi Sanatı, Kamanlı kadınların elinde hayat buluyor.

Kaymakam Murat Girgin, gerçekleştirilen ziyarette el emeği ürünleri inceleyip kursiyer ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yoğun ilgi gören kursta Kamanlı kadınlar, can sıkıntılarını ve gündelik hayatın stresini çivi çakarak, tel sararak atıyor. 18 yaş üzeri kadınları ağırlayan kurs, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.