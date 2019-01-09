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Kaymakam Girgin: "Kar buza dönüşmeden temizlemeye çalışıyoruz"

Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçede yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, kar buza dönüşmeden temizleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.


Kırşehir'in Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin yaptığı açıklamada, "Kar yağdığı gibi buza dönüşmeden temizlemeye çalışıyoruz. İlçemize bağlı köy yollarında 4 farklı noktadan kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz dün gece ve bu sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile güvenli bir şekilde bağlantısını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Kış boyunca bu mücadelemiz devam edecek" dedi.


İlçede yapılan çalışmalara Kaymakam Girgin ile birlikte İlçe Jandarma Komutan Vekili Derviş Taşçı ile İlçe Özel İdare ekipleri katıldı.

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