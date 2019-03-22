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Kaymakam Zeybek oynadı halk alkış tuttu

Baharın müjdecisi Nevruz kutlamalarında Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, zeybek oynadı.


Kırşehir'in Kaman İlçesinde Nevruz kutlamaları etkinliği Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle yapıldı.


Törende İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateş üzerinden atladı. Vatandaşın da yanan Nevruz ateşinin üzerinden atlamasını bekleyen Kaymakam Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu ile karşılıklı demir dövdü. Geleneksel hale getirilen yumurta kırma oyununun oynandığı kutlamalarda Belediye Başkanı Erhan Talunun'da ısrarı ve ilçe halkının da alkışları ile Kaymakam Girgin, tören alanına geçerek zeybek oynadı.


Meydan da bulunan Kamanlıların da alkışları ile destek verdiği alanda zeybek oynayan Kaymakam Murat Girgin, tören alanında renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. İlçede düzenlenen Nevruz kutlamaları yöresel oyunların sergilenmesi ve halk oyunları gösterileri ile sürdü.

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