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Kayseri'nin ticari zekası Kırşehir'de birleşecek

Kırşehir Ahi Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, bir ilki gerçekleştirip Franchising anlaşması imzaladı.


Flamingo Deluxe otelde gerçekleşen tanıtım ve isim hakkı imza törenine; Flamingo Deluxe Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tokgöz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kırşehir Ahi Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Kırşehir'de bulunan medya temsilcileri katıldı.


Franchising anlaşması ile bir ilki yaptıklarını ifade eden Flamingo Deluxe Otel Yönetim Kurulu Başkanı Tokgöz, İç Anadolu Bölgesinin marka değeri haline geldikten sonra Kayseri dışına açılma kararı aldıklarını söyledi.



Ahi Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan ise konuşmasında, “Bir ilki gerçekleştirerek bizde destek almaya başladık. Kırşehir'de göz de bir düğün, balo salonu ve toplantılara imkan sunan bir alan oluşturuyoruz. Güzel hizmetler sunacağımız inancı hasıl oldu.


Kırşehir Ahi Evran-ı Velinin meftun olduğu topraklar, Kayseri'deki evliyalar diyarı bu ticari zeka bu anlayış inşallah Kırşehir'de birleşecek” dedi.



Program medya temsilcilerinin sorularının ardından yapılan imza anlaşmasıyla sona erdi.

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