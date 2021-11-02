İhlas Haber Ajansı

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Kazı yaparken suçüstü yakalandı

Kırşehir’de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kırşehir'de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde kaçak kazı yapan kişi ihbarını aldı. Yapılan teknik takip sonrası ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.'yı; el dedektörü ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. M.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise tarih eser niteliği taşıyan 3 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet kolye, 26 adet değişik ebatlarda obje olmak üzere toplam 31 adet tarihi malzeme ele geçirildi. Şüpheli M.A., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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