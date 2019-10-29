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KBK'dan Cumhuriyetin 96. Yıl mesajı

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) Yönetimi, Cumhuriyet’in ilanının 96.

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) Yönetimi, Cumhuriyet'in ilanının 96. Yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı.


KBK Yönetimi tarafından yayınlanan mesajda, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerinin sonuna kadar müdafaa edileceği belirtildi. Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan mesaj şu şekilde;


“Türkiye Cumhuriyeti, 96 yaşına girerken de içeride ve dışarıda düşmanların hedefi olmaya devam etmektedir. İçeride ve dışarıdaki terör ve terör seviciler, 96 yıldır boş durmadığı gibi şimdide boş durmayacaklar. Fakat bilinmelidir ki, hain yapılanmalar Cumhuriyete yönelik hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. 96 yıllık tarihi bizi biz yapan değerlerimizin farkında olarak kenetlenme günüdür. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını bu uğurda şehadete ulaşmış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

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