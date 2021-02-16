KEA Hastanesi Başhekimi Şahin, Fizik Tedavi Hastanesinde incelemede bulundu

Öğr. Üyesi Yahya Şahin ve yönetim kadrosu yeni açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Başhekim Şahin'e, Başhekim Yardımcıları Dr. Halim Koçpınar, Uzm. Dr. İbrahim Üntan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Alan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayça Atik, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Nevzat Kurt eşlik etti. Başhekim Şahin ve yönetimi, poliklinikleri ziyaret ederek çalışan sağlık personelini ile muayene olmak için gelen hastalarla görüştü. Yataklı serviste tedavi gören hastaları da ziyaret eden Başhekim Şahin, istek ve önerilerini dinledi.

Ziyaret, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi birim sorumlularıyla yapılan toplantının ardından sona erdi.