KEA Hastanesi doktorlarından Mustafa Emirdoğan, vefat etti

Dr. Mustafa Emirdoğan, hayatını kaybetti.

Gata'da tedavi gören Emirdoğan'ın uzun süredir böbrek yetmezliği ve sonrasında oluşan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Emirdoğan için İl Sağlık Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda; "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanemizde görevli hekimimiz Op. Dr. Mustafa Emirdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diler, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"denildi.