KEA Hastanesinde Estetik Cerrahi Uzmanı göreve başladı

Emre Özenalp göreve başladı.

Ankara Üniversitesi mezunu olan Özenalp, 2012 yılında Tokat Başçiftlik Devlet Hastanesinde bir yıl görev yaptıktan sonra 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimine başladı. 5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı olan Özenalp, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ise görevine başlayan Estetik Cerrahi Uzmanının çalışma alanında Kırşehir'de faydalı olacağını inandığını belirtti.