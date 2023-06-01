KEAH'da kalın bağırsak kanserinde hem teşhis hem de tedavi uygulanıyor

Makattan kanama şikayeti ile hastaneye giden 65 yaşındaki erkek hastaya; kalın bağırsak kanseri teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile kalın bağırsağın alınması, karına kalıcı torba bağlanması önerildi. Daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hasta, hastane tümör konseyinde tekrar incelendikten sonra Genel Cerrahi Kliniğinde Doç. Dr. Gökhan Karaca ve Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Özdemir tarafından kalın bağırsak alınmadan ve torba bağlanmadan yeni yöntem kullanılarak ameliyat edildi. Kalın bağırsak son kesimde yerleşen tümör mukozal eksizyon yöntemi ile çıkarılarak hasta sağlığına kavuşturulduktan sonra da taburcu edildi. Kalın bağırsak kanseri için erken teşhisin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Gökhan Karaca; dışkılama sırasında kan görme, mayasır, hemoroid gibi şikayeti olan hastaların vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gökhan Karaca, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalın bağırsak kanserlerinin hem teşhis hem de tedavisinde yeni yöntemlerin uygulandığını ve oldukça başarılı sonuçlar alındığını da sözlerine ekledi.