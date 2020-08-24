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KEAH'ne yerli üretim solunum cihazı alındı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 10 adet yerli üretim solunum cihazı alındı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle Aselsan, Arçelik, Baykar ve Biosys tarafından üretilen 10 adet yüzde 100 yerli ventilatör (solunum cihazı) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmaya başlandı.


Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan olan yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları, yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlar arasında gösteriliyor.


Alınan solunum cihazları ile ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, alınan yerli üretim solunum cihazlarının KEAH'nde kullanılmaya başlandığını belirtti.


Bulut, açıklamasında; “Koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun bakımları güçlendirme tedbirlerimiz kapsamında talep ettiğimiz solunum cihazları Sağlık Bakanlığımız tarafından 10 adet olmak üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Ventilatörler kurulduktan sonra personelemize eğitim verilmiştir. Yerli cihazın kurulumu ve eğitimde personelimiz de büyük bir heyecan duymuştur. Yerli ve milli ventilatörü ülkemize ve Kırşehir'imize kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

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