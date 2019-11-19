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Kemancı Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç yaşamını yitirdi

Kırşehirli bağlama ustası Çekiç Ali’nin oğlu Haydar Çekiç yaşamını yitirdi.

Kırşehirli bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç yaşamını yitirdi.


Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemik erimesi tedavisi gören Haydar Çekiç son yolculuğuna yarın Ali Çam Caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından uğurlanacak.


Kırşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Haydar Çekiç 2 yıl önce emekli olmuştu. Babası merhum Çekiç Ali ise kıvraklığı ve saz kullanmadaki ustalığı nedeniyle Çekiç lakabıyla anılıyordu.

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