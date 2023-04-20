Kendini jandarma olarak tanıtan şahıs ekiplerden kaçamadı

Kırşehir'de kendini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir'de kendini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırmak isteyen şüpheli, bir taksicinin dikkati sayesinde yakalandı. Taksici, müşterisinin durumundan şüphelenerek jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı. İfadesi alındıktan sonra adlı mercilere sevk edilen şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelinin üzerinde kesici alet, uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.