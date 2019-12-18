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Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi

Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Cacabey Meydanında ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi.


Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar'ında katıldığı kermes ile Gençlik Meclisi Kırşehir'de tespit ettikleri öğrencilere kermeste elde edilen gelirle katkı sunacak.


Cacabey Meydanı ve Ahi Evran Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen kermes ile ilgili bilgi veren Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Emin Çay, kış mevsimi ile ihtiyaçların artması ve kendilerinin de okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler ulaşarak paylaşma duygusunu yaşayacaklarını söyledi.


Çay, açıklamasında; "Kermesin tüm gelirini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağız. Farklı çalışmalar da yaparak Kırşehir Gençliği için çalışmalar yürüteceğiz. Kırşehir'deki tüm gençleri, gençliğin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili gönüllü çalışmalar yapmak üzere Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında çalışmaya davet ediyorum" dedi.

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