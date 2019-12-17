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Kent Konseyi Kadın Meclisinden, kadın cinayetleri açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, yaptığı açıklama ile kadın cinayetleri ve kadına şiddeti kınadı.


Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Kent Konseyi'nde yaptığı toplantı sonrasında son günlerde işlenen kadın cinayetleri ile ilgili açıklamada bulundu.


Yürütme Kurulu üyeleri adına Başkan Hülya Coşkuntuna, yaptığı açıklamada; “Ordu'da geçen hafta vahşice katledilen Ceren Özdemir'in acısı henüz tazeyken son hafta içerisinde Kocaeli'de Aslı Şahin, Bayburt'ta Zehra Erdemir, İstanbul'da Didem Mengü ve son olarak İzmir'de gerçekleşen Filiz Tekin cinayeti ve her ay işlenen kadın cinayetleri bu cinayetler karşısında alınması gereken tedbirlerin tekrar derinlemesine incelenmesi ve cezaların daha da ağırlaştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur”dedi.


Kadının birilerinin sahip olduğu bireyler olmadığını ifade eden Çockuntuna, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Kadınlar birilerinin sahip olduğu bireyler değil toplumun eşit ve özgür bireyleridir. Şiddet ve cinayet ise medeni toplumlarda olmaması, zikredilmemesi dahi gereken kavramlardır. Kadın haklarının yasal güvenceye alınması dışında, bu güvencenin somut olarak uygulanması da gerekmektedir. Ağır cezalar dışında, kadın hakları ve kadınların eşit yurttaşlar oldukları ile ilgili eğitim çalışmaları tüm kurum ve kuruluşlar bir sorumluluk projesi haline getirilmelidir. Bunun yanı sıra kitle iletişim araçlarında, televizyon dizilerinde kadını ötekileştiren, aşağılayan, şiddeti öven, bilinçsiz bir kitleyi suça teşvik edebilecek yayınların da yasaklanması, önüne geçilmesi gerekmektedir. Menfur saldırılar göstermektedir ki kadın hakları ve yaşam güvenceleri ile ilgili atılması gereken çok ciddi adımlar bulunmaktadır.”

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