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Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir ‘Millet İttifakı' dedi

Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehirliler, ‘Millet İttifakı’ adayı Selehattin Ekicioğlu’na ’evet’ dedi.

Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehirliler, ‘Millet İttifakı' adayı Selehattin Ekicioğlu'na 'evet' dedi.


CHP İl Binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Ekicioğlu, “Beni yetiştiren annemin elini öpecek sonrasında ise yapacak işimiz çok yarından itibaren başlıyoruz” dedi.


Parti binası önünde toplanan kalabalık İzmir Marşı eşliğinde sevinç kutlamaları yapmaya başladı. Seçimlere Kırşehir'de CHP, İYİ Parti ile ittifak yaparak girmişti.

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