30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kırşehir Belediyesi'nin organize ettiği Kick Boks turnuvası sonuçlandı.

27 Ağustos 2021 Cuma günü Askerlik Şubesi önünden başlayıp Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüşle başlatılan turnuva da 27-28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kırşehir Âşıkpaşa Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Kick Boks Zafer Kupasına 17 ilden, 23 kulüp ve 385 sporcu katıldı. Turnuvalarda; Point Fighting Branşında; 1. Akdoğan Spor Kulübü ( Ankara ), 2. Polis Gücü ( Kırıkkale ), 3.Ankara Büyük Şehir Belediye Spor Kulübü ( Ankara) Kick Light Branşında; 1. Hedef spor kulübü ( Ankara ), 2. Ankara Büyük Şehir Belediye Spor kulübü ( Ankara )

3. Gölbaşı Belediye Spor Kulübü (Ankara ), Light Contact Branşında; 1. Gölbaşı Belediye Spor Kulübü (Ankara), 2. Mertsan Spor Kulübü (Ankara), 3. (Hedef Spor Kulübü (Ankara ) oldu.