Kıraç, Kırşehir'i salladı

Ünlü sanatçı Kıraç, Kırşehir'e verdiği konserle adeta şehri salladı.

Rock müzik sanatçısı Kıraç, Neşet Ertaş'ı Anma Etkinliği kapsamında Kırşehir'e geldi. Ünlü sanatçı, konser öncesi geldiği Kırşehir'de, Bozlak ustası ve "Bozkırın Tezenesi" olarak ünü dünyaya yayılan Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi merhum Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş ve Çekiç Ali'nin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Akşam Cacabey Meydanı'nda verdiği konserle adeta şehri sallayan Kıraç, yüzlerce kişinin katılım gösterdiği konserde Kırşehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konser sonrası ünlü sanatçı Kıraç'a Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioglu, plaket takdim etti.