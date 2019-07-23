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Kırgarat-C, isim değişimi yaptı

C), isim değişikliği yaptığını duyurdu.


Kırgarat-C, Kırşehir Basın Konseyi (KBK), adını yaptığı Olağan Üstü Genel Kurulunda tüzüğün 1 ve 20. Maddesindeki değişiklikle aldı.



2012 yılında faaliyetlerine Kırşehir'de Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti olarak başlayan ve Ahilik Kutlamalarına Türkiye Genelinde gazeteciler ve muhabirlerin katılımlarıyla adını duyuran cemiyetin başkanlık görevini Sait Yanık yürütüyor.



İsim değişikliğinin üyelerin talepleri sonrası yapıldığını ifade eden Cemiyet Başkanı Yanık, açıklamasında;


“Kırşehir'de, 2012 yılından bu yana Basın Emekçilerinin birçok kez ilgili yerlere sorunlarını dile getirerek çözüm arayışımızı devam ettirdik. Şimdi yeni adımız ve yeni vizyonumuzla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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