KIRGARAT-C'den Ana Muhalefet liderine yapılan saldırıya kınama

Kırşehir Gazeteciler, Televizyoncular, Radyocular Cemiyeti (Kırgarat-c), Şehit cenazesinde Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Cemiyet Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Cemiyet Başkanı Sait Yanık, "Saldırının ardındaki güçler ortaya çıkarılmalı, kutuplaştırıcı değil birleştirici olmak zorundayız. Hiçbir Türk vatandaşı siyasetçisine saldırı zemini hazırlamamalı devlet adamları ise devlet terbiyesi dışına çıkmamalı."dedi.

Yapılan saldırının Türkiye'de birlikteliğe yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Cemiyet Başkanı Yanık, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Saldırının şehidimizin cenaze töreninde olması bizleri toplum mühendisleri olarak bir kere daha düşündürdü. Şehidimizin cenazesine saygısızlık kadar alanla bulunan bir gurubun düşmanca tavrı da biz gazetecileri düşündürdü.

Gelişen Türkiye'de Ana Muhalefet liderinin zırhlı araçla cenaze alanından çıkarılması tarihe kara bir not olarak düşüldü. İktidarı, muhalefeti toplumun kendini bilen her kesiminin gösterdiği sağ duyu çağrısını alkışlıyoruz. Birlikteliğimizi bozmaya çalışan şer odaklara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek faillerin kamu vicdanında cezalandırıldığını da belirtmek isteriz.

Şehitler, bizlerin onurudur. Onların cenaze törenlerinde de ayrışma yapamayız. Politik düşüncelerin şehit cenazelerinde söyleme dönüşmesinin karşılığı toplumu ayrıştırmak olur. Şehidimizin anne ve babasının acısını dahi yaşayamadan aileye devlet olarak birlikteliğimizi gösteremeden provokatör bir eylem vuku bulmuştur. Toplum nezdinde saldırıyı kınıyor, saldırganların da bir an önce hukuk karşısına çıkmalarını istiyoruz."