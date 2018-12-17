Kırgarat-C'den Belediye Başkanı Bahçeci'ye ziyaret

C) Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Sait Yanık, Kırşehir'de yerel ve ulusal yayın kuruluşlarının yaşadığı sorunları ve belediyeden taleplerini Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye dosya halinde sundu.

Kırşehir'de 2 dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan ve 3. Dönem Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Yaşar Bahçeci ile Kırşehir'in genel ve yerel sorunlar üzerine yapılan sohbette 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerinde konuşuldu.

Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcutta da Belediye Başkanlık görevini yürüten Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in hizmet alma noktasında iktidar partisinden faydalandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında; “Kırşehir'de 2 dönemdir Belediye faaliyetleri noktasında ivme kazandık. Vaat ettiğimiz ve yeni hazırladığımız projelerle yeni dönemde de çalışmalarımızı halkımızın da desteği ile sürdürmek istiyoruz. Bizler; Kırşehir'in gelişimi noktasında çaba sarf ettiğimiz sürece şehrimizin de büyümesine katkı sunabiliriz. Gelişimin şehir ve insan odaklı yürümesi çalışmamıza da ara vermeden devam etmek istiyoruz.”dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye Cemiyet gösterdiği çalışmalardan ötürü plaket verdi.