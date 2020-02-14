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KIRKÖY Projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi ve TSO işbirliği ile Ahika’ya sunulan “Kırköy Kampüsü” projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar doğuyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi ve TSO işbirliği ile Ahika'ya sunulan “Kırköy Kampüsü” projesi ile dezavantajlı guruplara yeni umutlar doğuyor.


Kırşehir Belediyesinin proje sahibi TSO'nun ise ortak olduğu proje Ahika'ya sunuldu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SOGEP desteği ile onaylanan "KırKöy Kampüsü Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projesinin, imza töreni yapıldı.


Proje ile birlikte dezavantajlı gurupların bir arada yaşaması ve sosyal sorumluluk kazanacakları bir kampüsün oluşturulması hedefleniyor.


Oluşturulacak kampüste yenilebilir enerji kullanımı ile kadınların çalışması ve oyun alanlarının oluşturulması amaçlanarak sanatsal çalışmalar yapılmasına da yapılması olanak tanınacak. Hayata geçecek proje ile köy havasının şehirde oluşması ve ekonomik canlılığın kampüs içerisinde olması da sağlanacak.

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