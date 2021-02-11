Kırşehir 112 Acil Çağrı Merkezi bir yılda 306 bin 962 çağrı cevapladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri, 2020 yılında 306 bin 962 çağrıya cevap verdi.

Geçtiğimiz yıl 306 bin 962 çağrı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, aylık ortalama 25 bin 580 çağrıya cevap veriyor. 7/24 esası ile çalışmalarını yürüten 112 görevlilerinin yanında çağrı merkezinde İl Afet Müdürlüğü, Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü görevlileri de yönlendirici hizmet sunuyor.

Kırşehir genelinde acil çağrılar için duyarlı davranıldığını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, gereksiz çağrılardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Birden fazla acil çağrı numarasının 112 altında toplanması sonrası 112 acil çağrı çalışmalarının İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyleyen Yılmaz, “Günlük ortalama 840 çağrı alıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden tüm çağrılar ve çağrı yönlendirme işlemleri kayıt altına alınmakta. Asılsız ihbarlarda bulunarak hatları meşgul edenler hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanmakta” dedi.