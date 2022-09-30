Kırşehir AEÜ 23 Üniversite arasında 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' adlı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) 23 Üniversite arasına girerek 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' adlı.

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törende Rektör Vatan Karakaya'ya şed kuşatıldığı tören de Karakaya, kalite yolculuğunun başarı hikayesi katılımcılara aktardı. Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YÖKAK Başkanı Muhsin Kar ve il protokolü katılım sağladı. Törende konuşan KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesinin 2015 yılında başlattığı kalite yolculuğunda ana amacının insanı kıymetlendirmek olduğunu söyledi. Karakaya, "İnsanlığın değerini arttırmak üzere bir yola çıktık. Kalitenin ISO 9001 versiyonu ile yola çıktık. Bir hamlede bir den çok işin cevabını verecek bir bütünleşik kalite sistemine ihtiyacımız vardı. Bütünleşik kalite yönetim sistemleri iş akışlarından ibaret fakat eğitim bir iş akışı değil zihinsel tasarım ve yetkinliktir" dedi.

"Hedef Mükemmellik Ödülü"

Ahi Evran Üniversitesinin hedefinin mükemmellik ödülü olduğunu aktaran Rektör Karakaya, "2016 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında iş akışlarını akretide eden ilk üniversiteyiz. En başından bu yana bu heyecanı yaşıyorum. Stratejik planımız üniversitemizin hedefleriydi. 2017 Yılında karar verdik. Ve kararımızı yıllık performans belirlemeleriyle her birimin de yıl içerisinde ne yapacağına karar verdik. Stratejik planın riski yüzde 40 oranındaydı fakat biz kontrolü sağladık" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversitelerin kalite süreçlerinden geçerek gelecek vizyonu şekillendirme de kalite belgelerinin anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. YÖKAK Başkanı Muhsin Kar ise konuşmasında, 23 Üniversitenin akredite edildiğini ve bu üniversiteler içerisinde en önemlisi Ahi Evran Üniversitesinin olduğunu belirtti. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara alınan kalite belgesinin Kırşehir için çok önemli olduğunu ve mutluluk duyduğunu söylediği açıklamasında öğrencilerin Ahi Evran'ın şehrinde Ahilik Yemini ile okullarına başladıklarını ve Ahilik Yemini ile de mezun olarak ayrıldıklarını anlattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine gelen öğrenciler ise kalite yönetim sistemi ile birlikte üniversitede alınacak kararlarda söz sahibi olduklarını aktardı. Program, protokol konuşmaları sonrası Rektör Vatan Karakaya'ya, YÖKAK Başkanı Muhsin Kar tarafından şed kuşatılmasıyla devam etti.