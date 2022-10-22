Kırşehir AEÜ, Sağlık Bilimleri Kongresine ev sahipliği yapacak

Tıp Fakültesi tarafından Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin ikincisi, 'Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları' temasıyla yapılacak. Önde gelen sağlık bilimleri uzmanlarının katılacağı kongrenin mottosu 'İbn-i Sina'dan Ahi Evran'a Doğadan Gelen Şifa' olarak belirlendi. Özbekistan İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı Nazımkhon Mahmudov da kongrede yerini alacak.

Geleneksel tıp birçok yönüyle ele alınacak

Ahi Evran Üniversitesinde yapılacak kongrede geleneksel tıp alanı bilim adamlarının derinlemesine bilimsel çalışmalarıyla irdelenecek. Sunulacak konular ise şu başlıklardan oluşuyor: Akupunktur, Aurikuloterapi, Apiterapi, Aromaterapi, Anadolu Halk Hekimliği, Biyoterapotik Üretim, Dünyada ve Ülkemizde Geleneksel Tıp Yaklaşımları, Dünyada GETAT Eğitim ve ARGE, Etnobotanik, Etnobotanik ve Halk Hekimliği, Fitoterapi, GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hukuk ve Etik, Hipnoz, Hirudoterapi, Homeopati, Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji, Kaplıca Ve Termal Tesislerin Kullanımı, Kişilik Tiplerine Göre Hasta Hekim İletişimi, Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Maggot terapi, Mezotearpi, Müzik Terapi, Kupa Tedavisi, Ozon Uygulaması, Sporcu Sağlığı Alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Tarihi ve Etik Yönleriyle GETAT ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler.