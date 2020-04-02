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Kırşehir AEÜ'si öğretim üyeleri covid-19 moleküler tanısı için laboratuvar hazırlıklarını tamamladı

19 Moleküler Tanısı İçin laboratuvar hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.


Covid-19 Moleküler Tanı Testleri, Tıp Fakültesinin desteğiyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılacak.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Tıbbi Mikroyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 için referans tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi.


Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Milletli Sezgin oldu. Aynı zamanda tanı laboratuvarında Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ekin Çelik de yer alıyor.


Tanı laboratuvarı sayesinde Covid-19 teşhisi için hastalardan alınan numuneler, Ankara'ya gönderilmeden Kırşehir'de çalışılacak ve tanılar çok daha hızlı konulacak.

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