Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, YÖKAK tarafından kurumsal akredite programına alındı

Üniversitenin öğrenci kalitesinin de gün geçtikçe arttığını ve kalite belgelerinin 'iyi yetişmiş insan' programı için ciddi katkı sağlayacağını anlatan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Eğitim iş akışlarından ayrılmalı ve öğrencilerimizin eksikliklerini gördükten sonra hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Gençlerimiz den eksikleri giderdikten sonra medeniyet hamlesi yapacağız. Öğrencimiz tam anlamıyla yeterlilik kazanacak" dedi.

5 yıl süreli tam akreditasyon kazanıldı

'Kırşehir'de YÖKAK programı sonrasında da ulusal ve uluslararası kalite birimleri de Kırşehir'e kazandırılacak' diyen Karakaya, "İnsan yetiştirmek kesinlikle şansa bırakılmaz. Türkiye'ye şu an marka sunacak bir üniversite haline geldik. Uluslararası kalite ajansları tarafından da bu tescillendi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 'birinci ligden' aşağı düşmeyecektir. Üniversitemiz, keyfiliklerin uygulanacağı üniversite değildir. Kalitesi tescil edilmiş şekilde çocuklarımız derece ve puanları ile tercih yapacaklar. Uluslararası kalite dolaşım sertifikasını da öğrencilerimiz alacaklar" diye konuştu.

"Rektörlük projem hayat buldu"

Kırşehir'e Mayıs 2015 tarihinde gelen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Rektör olarak geldiğim günden itibaren hayalini kurduğum kurumsallaşma ve kalite yapılandırma süreci hayat buldu. İnsanın olduğu yer dinamik ve ihtiyaçlarda şekilleniyor günlük. Geldiğimiz noktada bizlerin uğraş ve çabamız sonuç buldu. Yapılan her şey Türkçe ile birlikte İngilizceye de çevrildi. 5 yıllık akreditasyon süreci ile ÖSYM tercih kılavuzunda da kaliteli üniversiteler arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yer alacak. Öğrencilerimiz 500-649 puan alanlar da 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon belgesi almış olacaklar" ifadelerini kullandı.