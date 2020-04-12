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Kırşehir AK Parti milletvekili Kendirli: “Ekonomik istikrar paketi köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadı”

Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere sertifikalı tohum desteği ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, “Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile tüm kesimleri düşünüldüğü gibi köylümüzü, çiftçimizi de yalnız bırakılmadığı gösterilmiş oldu”dedi.



Kırşehir'de 132 c¸iftc¸i'ye 7 bin 98 dekar alan ic¸in 29 bin 700 kilogram sertifikalı tohum dagˆıtımının yapıldığını belirten milletvekili Kendirli, “Dagˆıtımı yapılan tohumların yüzde 75'inin ödemesi Bitkisel U¨retim Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından yapılmıştır. Çiftçilerimiz aldıkları tohumların sadece yüzde 25'inin ücretini vermiştir. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile tüm kesimlerin düşündüğü gibi köylümüz, çiftçimiz de yalnız bırakmadığını gösterilmiş oldu” dedi.



Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde 16 bin 295 kilogram kırmızı mercimek, 8 bin 400 kilogram kuru fasulye ve 5 bin 5 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, “Yaşanan süreç gıda üretiminin, toprağın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Böylesi bir dönemde ekime elverişli her karış toprağın kullanılması elzemdir. Bu bilinçle toprağın boş kalmaması için köylümüze, çiftçimize her türlü destek verilecektir” ifadelerini kullandı.

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