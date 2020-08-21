Kırşehir AK Parti teşkilatında kongre tarihleri belli oldu

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kırşehir teşkilatında parti'nin merakla beklenen kongre tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Demir, “Kongreden önce de sonra da İnşallah birlik beraberlik içerisinde kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yaparak, durmadan yola devam edeceğiz”dedi

Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, açıklamasında; “Sizlerin de yakından takip ettiği üzere tüm Dünya amansız bir salgın ile mücadele ediyor, ülkemizde bu pandemi sürecinde ciddi tedbirler alındı, bu tedbirler kapsamında bir erteleme gerçekleşmez ise 18 Eylül tarihinde kongremizi gerçekleştireceğiz. AK Partiye gönül vermiş, kadrolarında görev almış her kardeşim çok iyi bilir ki, AK Parti'de görev talep edilmez, görev verilir. Sizin talepkar olmanızdan daha ziyade partimizin her bir bireyinin sizi orada görmek istemesi daha önemlidir"diye konuştu.

AK Parti Teşkilatı olarak hiçbir zaman ayrım gözetmediklerinin bilinmesini isteyen Demir, açıklamsını şöyle sürdürdü;

"Yaşadığımız bu güzel topraklarda öyle büyük alimler yaşamış ki hiç biri insan ayırmamış. Aşıkpaşa Garipnamesi'nde birlik beraberlik içerinde ancak muzaffer oluna bilineceğini anlatmış, Hacı Bektaş'ın düsturu "Gelin Canlar Bir Olalım" olmuş. Topraklarımızı şereflendirmiş Yunus Emre ise" Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz" demiş"

"Merkez İlçe Başkanlığı olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeni üye kazanma çalışmalarını asla ihmal etmemeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.” 2023'te 15 milyon üyeye ulaşmış olacağız” sözleri üzerine partimize yeni kardeşlerimizi dahil etme sürecindeyiz. Yokluklar imkansızlıklar içerisinde geçti ömrümüz, şimdi çok şükür geldiğimiz noktayı önce Allah'a sonra buna vesile olan Genel Başkanımıza borçluyuz. Kongreden önce de sonra da İnşallah birlik beraberlik içerisinde kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yaparak, durmadan yola devam edeceğiz.”