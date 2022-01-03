Kırşehir Ambulans Servisi bir yılda 39 bin 885 vakaya müdahale etti

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki 16 istasyonda toplamda 215 sağlık personelince sağlık hizmeti yürütülüyor. Kırşehir'de, 1 adet yoğun bakım obez ambulansı, 1 adet 4 sedyeli çoklu ambulans, 2 adet UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracı, 2 adet karpaletli ambulans ve 34 adet panelvan ambulansı olmak üzere toplam 40 ambulans bulunuyor. İl Ambulans Servisi Başhekimliği; 2021 yılında toplamda 39 bin 885 vakaya müdahale etti.

Şehir içi vakaya ambulans ekiplerinin ulaşım süresi ortalama 5 dakika 40 saniye iken kırsal vakaya ise ulaşım süresi ortalama 15 dakika 5 saniye olarak açıklandı.