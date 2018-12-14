Kırşehir antibiyotik reçetelenmesinde Türkiye ortalamasının altında

Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik kullanımı bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Melis Aksoy, Kırşehir'in güzel sonuçların alındığı illerden bir tanesi olduğunu ve her yıl bir önceki yıla göre düşüş elde edildiğini söyledi.

Aksoy verilerle yaptığı açıklamasında, “Dünya Sağlık Örgütünün de makul kabul ettiği değerlere yakın antibiyotik reçetelemesi Kırşehir'de yapılmış Dünya Sağlık Örgütü yüzde 15'ler civarında antibiyotik reçetelemesini makul kabul ediyor. Kırşehir 2017 yılında son sıradaki en az antibiyotik reçetelenen 10 ilimizden birisi Antibiyotik reçetelemesinde Türkiye ortalaması yüzde 25 bölge illeri içerisinde en yüksek antibiyotik reçetelemenin yapıldığı il Aksaray, yüzde 17'lik reçeteleme ile Kırşehir, Türkiye ve bölge iller ortalamasının altında yer alıyor. Yozgat ise bölge iller içerisinde en az antibiyotik reçetelemesinin yapıldığı il. Kırşehir ilçeleri ise bölge iller ve Türkiye ortalamasının altında antibiyotik reçetelemesi yapan iller arasında yer alıyor" dedi.

Bilgilendirme toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ise, “Sağlıkta anlayışımız çok ilaç kullanımında değil yerinde ve etkili ilaç kullanımı ile tedavi etmektir. Sağlık personelimize vatandaşı bilgilendirme noktasında büyük sorumluluklar düşmektedir. İlaç tüketiminin artması beraberinde de bir çok sorunu getirir" ifadelerini kullandı.

Antibiyotik kullanımı bilgilendirme toplantısı Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Ayper Somer ve Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay'ın sunumları ile devam etti.