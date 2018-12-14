İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir antibiyotik reçetelenmesinde Türkiye ortalamasının altında

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir antibiyotik reçeteleme de bölge iller içerisinde sondan ikinci sırada yer aldı.


Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik kullanımı bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Melis Aksoy, Kırşehir'in güzel sonuçların alındığı illerden bir tanesi olduğunu ve her yıl bir önceki yıla göre düşüş elde edildiğini söyledi.



Aksoy verilerle yaptığı açıklamasında, “Dünya Sağlık Örgütünün de makul kabul ettiği değerlere yakın antibiyotik reçetelemesi Kırşehir'de yapılmış Dünya Sağlık Örgütü yüzde 15'ler civarında antibiyotik reçetelemesini makul kabul ediyor. Kırşehir 2017 yılında son sıradaki en az antibiyotik reçetelenen 10 ilimizden birisi Antibiyotik reçetelemesinde Türkiye ortalaması yüzde 25 bölge illeri içerisinde en yüksek antibiyotik reçetelemenin yapıldığı il Aksaray, yüzde 17'lik reçeteleme ile Kırşehir, Türkiye ve bölge iller ortalamasının altında yer alıyor. Yozgat ise bölge iller içerisinde en az antibiyotik reçetelemesinin yapıldığı il. Kırşehir ilçeleri ise bölge iller ve Türkiye ortalamasının altında antibiyotik reçetelemesi yapan iller arasında yer alıyor" dedi.



Bilgilendirme toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ise, “Sağlıkta anlayışımız çok ilaç kullanımında değil yerinde ve etkili ilaç kullanımı ile tedavi etmektir. Sağlık personelimize vatandaşı bilgilendirme noktasında büyük sorumluluklar düşmektedir. İlaç tüketiminin artması beraberinde de bir çok sorunu getirir" ifadelerini kullandı.



Antibiyotik kullanımı bilgilendirme toplantısı Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Ayper Somer ve Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay'ın sunumları ile devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.