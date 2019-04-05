Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu:

Kırşehir Adalet Sarayında düzenlenen 'Avukatlar Günü' programında konuşan Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, "Hukuk Fakültesi mezunlarının sayısının artmasında herhangi bir problem yoktur. Ancak, avukat sayısının kontrolsüz şekilde artması geleceğe dair ciddi bir problemdir."dedi.

Kırşehir Adalet Sarayında düzenlenen 'Avukatlar Günü' programına; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Reisi Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Baro Başkanı Karaburçak Tuzcu, avukat sayısında ki nicelik artışının niteliği arttırmadığını ifade ettiği konuşmasında, "Mesleğin niteliğinde artış sağlamak için öncelikle Hukuk Fakültesine öğrenci alımında ciddi bir eleme sınavı ardından avukatlık mesleğine alımında ciddi bir eleme sınavı getirilmelidir. Yargının diğer kurucu unsurları olan Hakim ve Savcıların birkaç aşamalı sınavla mesleğe alındığı düşünüldüğünde avukatlık mesleğine girişte hiçbir sınavın olmaması büyük bir çelişkidir."diye konuştu.

Avukatların mesleki faaliyet alanlarının daraldığını belirten Baro Başkanı Karaburçak Tuzcu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Avukatların mesleki faaliyet alanı son yıllarda yapılan mevzuat değişikliği ile daralmaya başladı. temennimiz bu zihniyetten vazgeçilerek kamu ve özel sektörde avukatlık kadrolarının arttırılması, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi tapu ve trafik gibi bazı resmi işlerin avukat aracılığıyla yapılması belli miktar üzerindeki davalar ve yüksek yargı organlarında ki davaları takip için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesidir."

Tören Atatürk Anıtına, Baro Başkanlığı çelenginin konulması ve Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun daveti ile Kırşehir Barosu Okuma Salonunun açılması sonrası sona erdi.