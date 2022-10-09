Kırşehir Barosunda başkan değişmedi

Seçimlerde mevcut baro başkanı yeniden oy çoğunluğu ile seçildi.

Kırşehir Baro Başkanlığı seçimlerine tek liste giren mevcut başkan Onur Çanta, yeniden Kırşehir Baro Başkanı seçildi. 166 oyun 140'nı alan Çanta Kırşehir'de 2. dönem baro başkanlığı görevini yürütecek.

Baro Başkanı Onu Çanta'nın yönetim kurulu ise şöyle ; Ümit Tosun, Murat Dalgalı, Şahin Dağıstan, Cansu Yılmaz, Cumhur Çağatay Dağıstan, Tuba Arıöz Kayaoğlu, Elif Esen, Murat Kayhan Üst Kurul delegesi ise Avukat Bilgehan Altaş, Avukat Halil Atak, Avukat Osman Yalçınkaya" isimlerinden oluştu.